В Калифорнии бушуют пожары: в городе Парадайс сгорели около 2 тыс. домов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере американского штата Калифорния бушуют лесные пожары. Огонь уже перекинулся на город Парадайс и уничтожил значительную его часть: полностью сгорели около 2 тыс. домов, сообщает Euronews.

По данным местной пожарной службы, есть жертвы, но об их точном числе пока не сообщается. Госпитализированы несколько человек, в том числе трое спасателей.

Как сообщает Associated Press, в городе Парадайс, где проживают около 27 тыс. человек, была объявлена всеобщая срочная эвакуация.

Пожар начался утром 8 ноября, пламя быстро распространилось из-за сухой погоды и сильного ветра. Огнем охвачены более 3 тыс. га леса. В штате Калифорния объявлен красный - максимальный - уровень предупреждения об опасности.-0-