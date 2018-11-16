В Калифорнии из-за дыма пожаров отменяют занятия в школах и вузах

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за дыма от лесных пожаров в Калифорнии отменяют занятия в местных школах и вузах. Об этом сообщает американская телекомпания NBC.

Известно, что занятия приостановлены в образовательных учреждениях Сан-Франциско, Окленда и других прилегающих к ним населенных пунктах. Учебные заведения будут закрыты как минимум до 19 ноября.

Из соображений безопасности людей просят оставаться в помещении, держать двери и окна закрытыми.

Согласно последним данным, из-за пожаров в Калифорнии погибли 66 человек, более 630 местных жителей числятся пропавшими без вести. В огне сгорели 9 700 домов. Пожар локализован лишь на 40%.

Пожар в лесах американского штата Калифорния вспыхнул 8 ноября. Огонь из-за сильного ветра распространился. Практически полностью сгорел небольшой город Парадайс. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Были эвакуированы около 52 тыс. человек.-0-