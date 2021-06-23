В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий

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23 июня 2021, 14:54

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Калининградской области России для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, медиков. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, сообщает ТАСС.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т. д.); образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в постановлении.

В перечень обязательной вакцинации внесены также работники транспорта общего пользования, такси; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Постановление также касается клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, музеев, выставочных залов, библиотек, организаторов экскурсионной деятельности, работников, связанных с проведением досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий.

Ответственным органам предписывается в срок до 20 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 августа - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности сотрудников.

Как отметила Елена Бабура, мера вводится из-за роста заболеваемости новым коронавирусом в регионе, что обусловлено недостаточным уровнем вакцинации жителей и нарушениями гражданами рекомендаций ведомства по предотвращению распространения инфекции, в том числе масочного режима. Исполнение постановления о вакцинации по эпидпоказаниям обязательно к исполнению работодателями, подчеркнула Елена Бабура, предупредив об административной ответственности за нарушение этого требования.-0-

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