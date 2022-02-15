В Канаде будут блокировать счета граждан, жертвующих на протесты дальнобойщиков

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады заявили, что будут блокировать счета людей, которые оказывают финансовую поддержку протестующим дальнобойщикам, сообщает CNN.

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что финансовые учреждения теперь будут иметь право замораживать личные или корпоративные счета, которые, по их мнению, используются для финансирования незаконных протестов дальнобойщиков против обязательной вакцинации. По ее словам, такие меры помогут прекратить финансирование незаконных протестов.

Правительство Канады также примет меры в отношении сайтов краудфандинга и поставщиков платежных услуг, которые они используют, требуя от них прохождения регистрации в Центре анализа финансовых транзакций и отчетов Канады и сообщений о любых крупных подозрительных пожертвованиях, включая цифровые платежи и криптовалюты. Отмечается, что некоторые платформы собрали уже миллионы долларов.

Ранее Высший суд Канады удовлетворил иск правительства провинции Онтарио о заморозке доступа к средствам, пожертвованным на акцию протеста канадских дальнобойщиков. Согласно решению суда, доступ к $8,2 млн, собранным через площадку GiveSendGo, был заморожен. Также был закрыт сбор средств для дальнобойщиков на другой площадке - GoFundMe, где на тот момент там было почти $10 млн.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство готово применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы прекратить протесты против коронавирусных ограничений, которые проводят по всей стране дальнобойщики и их сторонники. Закон дает федеральному правительству дополнительные полномочия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, опираясь на него, власти могут запретить публичные собрания, передвижение граждан по стране или использование гражданами федеральной или иной собственности. Максимальный штраф за неисполнение требования составляет $5 тыс. и/или до пяти лет тюрьмы.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Подобные акции проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.-0-