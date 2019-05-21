В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. человек

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадской провинции Альберта из-за сильных лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. местных жителей, сообщает издание Edmonton Sun .

Лесные пожары бушуют в северо-западной части региона несколько дней. В настоящее время почти во всех северных районах Альберты сохраняется очень высокий или экстремальный уровень пожарной опасности. Пять пожаров классифицированы как неконтролируемые.

Возгорание зафиксировано на территории лесного массива площадью 8,2 млн га. Согласно последним сведениям, огонь распространился на 69 тыс. га.-0-