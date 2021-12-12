В Канаде из-за шторма более 200 тыс. человек остались без электричества

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер стал причиной отключения от электроснабжения домов более 200 тыс. жителей провинции Онтарио в Канаде. Об этом сообщила компания Hydro One, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии в провинции, передает ТАСС.

"Более 200 тыс. потребителей остаются без электричества в связи с продолжающимся штормом", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в Twitter.

Сильный ветер с порывами до 100 км/ч, который начался после аномальной жары, был зафиксирован в провинции Онтарио. По данным Национального метеобюро Канады, из-за ветра возможны повреждения оконных конструкций зданий, порывы могут привести к падению деревьев. Жителям советуют переместиться в укрытия и избегать лесных массивов.-0-