В Канаде нашли следы одного из самых крупных животных времен кембрийского взрыва

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Канады, в породах возрастом около 500 млн лет, палеонтологи обнаружили отпечаток ранее неизвестного членистоного хищника. Он был одним из самых крупных животных своего времени, в несколько раз превосходя по длине почти всех остальных обитателей первичного океана времен кембрийского взрыва. Такую информацию сообщает ТАСС.

Titanokorys gainesiэто самое крупное существо кембрийской эры после аномалокариса. Они оказывали огромное влияние на экосистемы дна, а их длинные конечности помогали захватывать любые частицы пищи, которые они выкапывали из грунта при помощи головного панциря.

Считается, что первые многоклеточные организмы возникли около 600 млн лет назад, незадолго до кембрийского взрыва. Так ученые называют начавшееся 550 млн лет назад явление, в результате которого почти одновременно возникли все современные типы животных, а также предки растений и грибов.

Карон и его коллеги уже много лет изучают флору и фауну кембрийского периода. Свои исследования они ведут на территории Британской Колумбии – одной из западных провинций Канады, где залегают морские осадочные породы времен кембрийского взрыва. Эти отложения называют сланцами Берджес.-0-