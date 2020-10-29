В Канаде полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции канадского Монреаля застрелили на одной из улиц города мужчину, вооруженного ножом. Об этом сообщил телеканал СTV.

Рано утром в полицию поступил телефонный звонок о неизвестном с ножом, который неадекватно себя ведет. После приезда полиции мужчина сначала пошел в сторону патрульной машины, затем стал приближаться к другому припаркованному автомобилю, в котором находился водитель. В этот момент полицейские вышли из машины, но мужчина с ножом резко пошел в их сторону, после чего стражи порядка начали стрелять.

От полученных ранений он умер в больнице.

По факту применения оружия полицейскими начато внутреннее расследование. Других подробностей не сообщается.-0-