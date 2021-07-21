В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС вводится на всей территории Карелии из-за масштабных лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На территории Карелии вводится режим ЧС", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, в Карелии зафиксировано 38 лесных пожаров на площади 7110 га, из них 15 пожаров на площади 1001 га локализовано. Эвакуировано из населенных пунктов 600 человек.

Как пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков, в регионе установлен IV класс пожарной опасности (самый высокий - V). Решение ввести режим ЧС в республике позволит более оперативно выделять средства из бюджета на ликвидацию лесных очагов возгорания. "Это решение позволит правительству республики, госорганам и главам администраций, муниципалитетов работать в другом правовом режиме, избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами", - сообщил он.-0-