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20 июля 2020, 08:29

В Карибском море разбился военный вертолет, погибли два человека

Фото U.S. Army Europe
Фото U.S. Army Europe

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое нидерландских военнослужащих погибли при падении вертолета в море недалеко от Арубы, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

В сообщении говорится, что вертолет упал в море при перелете 19 июля днем по местному времени между двумя самоуправляемыми государственными образованиями в Карибском море, входящими в состав Королевства Нидерланды, Арубой и Кюрасао. На борту находились четыре человека. Двое из них были спасены и не пострадали. Женщина 34 лет и мужчина 33 лет погибли.

Трагедия произошла в 12,5 км от побережья. Нидерландские военные расследуют причины случившегося.-0-

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