В Каталонии растет число жертв сильных ливней

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Каталонии количество жертв сильных ливней и наводнений возросло до четырех человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщает газета El Periodico de Catalunya .

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пропавших.

По данным спасателей, среди погибших - 70-летний мужчина из муниципалитета Аренис-де-Мунт, который покинул свой дом ночью во время сильного дождя, чтобы перепарковать автомобиль, оставленный недалеко от ручья. Также жертвами стихии стали двое бездомных, тела которых были обнаружены на правом берегу реки Франколи и в муниципалитете Константи. Личность еще одного погибшего, найденного в Вилаверде, устанавливается. Продолжаются поиски женщины и ее сына. По предварительным данным, поток воды затянул бунгало, в котором они проживали.

Шторм, который обрушился на Каталонию на прошлой неделе, оставил более 20 тыс. потребителей без электричества, нарушил транспортное сообщение, привел к затоплению жилых домов и закрытию учебных учреждений. В октябре 1994 года в Таррагоне подобные наводнения и ливни нанесли значительный ущерб и привели к гибели 10 человек.-0-