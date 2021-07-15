В Казахстане число заразившихся коронавирусом за сутки впервые превысило 5 тыс.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 5 314 новых случаев заражения коронавирусом - на 939 больше, чем днем ранее, что является максимальным показателем в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 472 106, проинформировала межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики, сообщает ТАСС.

В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 2,4%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,02%.

По данным комиссии, всего выздоровели 420 984 человека, за минувшие 24 часа зарегистрированы 2 756 вылечившихся. Днем ранее сообщали о 2 960 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 4 816, увеличившись за сутки на 47.

Минздрав Казахстана с 1 августа прошлого года по-новому ведет статистику заразившихся. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемические признаки инфекции. По данным на 15 июля, в стране выявили 58 213 заболевших такой пневмонией, умерли 3 514 человек с этим диагнозом.

В Казахстане с 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса препаратом "Спутник V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

По информации на 15 июля, первым компонентом вакцины в Казахстане привились 4 705 675 человек, из них 2 597 505 полностью завершили процесс вакцинации.-0-