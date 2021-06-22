В Казахстане могут ввести ограничения для работников сферы услуг, не прошедших вакцинацию

22 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения COVID-19 в Казахстане рекомендовала принять дополнительные меры карантинного режима в связи с обнаружением в стране индийского штамма коронавируса.

В частности, МВК рекомендует в Нур-Султане ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг и крупных организованных коллективов (промышленных предприятий), которые не прошли вакцинацию от COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, и переболевших коронавирусом.

Также для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации, рекомендовано ввести требование обязательного ПЦР-тестирования.

МВК поддержала предложение Министерства здравоохранения по усилению карантинного режима в Нур-Султане. В частности, предлагается в будние дни ограничить время работы объектов общепита, крытых непродовольственных рынков, торговых сетей, реализующих непродовольственные товары, и запретить их работу в субботу и воскресенье. Также предлагается запретить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более 100 человек.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств и резервный коечный фонд с учетом циркуляции индийского штамма. "По результатам проведенного ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, выявлена вероятность мутации, характерной для дельта штамма, или так называемого индийского штамма. Дельта штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, отличается более коротким инкубационным периодом до 7 дней. Недавние исследования показывают, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев", - сказал Алексей Цой.-0-