27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане после взлета разбился пассажирский самолет, есть погибшие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт международного аэропорта Алматы в Facebook.

Борт авиакомпании "Бек Эйр", следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев сегодня по плану в 7.05, пропал с радара. На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Сообщается, что при взлете воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно.

"Идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия", - говорится в сообщении аэропорта.-0-