В Казахстане после взрыва газового баллона загорелся отель

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля четырехзвездочного отеля Royal Grand Hotel в городе Туркестан на юге Казахстана загорелась после взрыва газового баллона, который находился в припаркованном рядом грузовом автомобиле, сообщает российский телевизионный
Инцидент произошел вечером 10 сентября - сначала загорелся автомобиль, затем сдетонировал баллон, после огонь перекинулся на здание гостиницы.
Площадь пожара - 1,4 тыс. кв. м.
По информации
Канал также сообщил со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, что «в ходе тушения пожара выяснялось, что произошло горение и взрыв трехтонной газовой автоцистерны», а не газового баллона, как предполагалось изначально. -0-