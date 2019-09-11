В Казахстане после взрыва газового баллона загорелся отель

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля четырехзвездочного отеля Royal Grand Hotel в городе Туркестан на юге Казахстана загорелась после взрыва газового баллона, который находился в припаркованном рядом грузовом автомобиле, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Инцидент произошел вечером 10 сентября - сначала загорелся автомобиль, затем сдетонировал баллон, после огонь перекинулся на здание гостиницы.

Площадь пожара - 1,4 тыс. кв. м.

По информации "МИР 24" , при тушении огня пострадали четверо пожарных, они получили различные ожоги и были госпитализированы. Среди гражданских пострадавших нет.

Канал также сообщил со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, что «в ходе тушения пожара выяснялось, что произошло горение и взрыв трехтонной газовой автоцистерны», а не газового баллона, как предполагалось изначально. -0-