В Казахстане созданы министерства торговли и экологии

17 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан". В стране образованы Министерство торговли и интеграции, а также Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев постановил образовать Министерство торговли и интеграции Казахстана с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей; Министерства индустрии и инфраструктурного развития в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; Министерства иностранных дел по координации деятельности в сфере продвижения экспорта.

Глава Казахстана постановил также образовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; Министерства сельского хозяйства в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; Министерства индустрии и инфраструктурного развития в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Правительству поручено обеспечить перераспределение штатной численности этих государственных органов и подведомственных им организаций.

Министром торговли и интеграции Казахстана назначен Бахыт Султанов, министром экологии, геологии и природных ресурсов - Магзум Мирзагалиев.-0-