В Казахстане столкнулись поезд и автобус – двое погибли, девять человек пострадали

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении автобуса и поезда на переезде в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана погибли два человека, девять получили ранения, сообщает ТАСС.

Авария произошла около 19.22 по местному времени 15 сентября. В сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики говорится, что автобус выехал под запрещающий сигнал светофора на железнодорожные пути.

На месте находится руководитель Карасайского района Жандарбек Далабаев. Больницы переведены на усиленный режим приема пациентов.

Обстоятельства трагедии уточняются.-0-