В Казахстане за двое суток произошло 57 лесных и степных пожаров

Фото Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана

14 июля, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. За прошедшие сутки 13 июля в Казахстане зарегистрировано 29 лесных и степных пожаров, за предыдущие сутки - 28.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана, общая площадь степных возгораний составила более 20 тыс. га. В ликвидации пожаров задействованы силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, добровольных пожарных формирований, лесных хозяйств.

Фото Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана

На контроле КЧС находятся два лесных пожара в Западно-Казахстанской и Костанайской областях, пять возгораний сухой травы в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.-0-