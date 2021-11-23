В Казани предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ России задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение, к преступлению его склонял гражданин Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - подчеркнули в ЦОС.

Согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, проживающий на территории Украины".

По месту жительства несовершеннолетнего изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Как сообщили в ФСБ России, следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).-0-