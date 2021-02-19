В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления моряков

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели готовят к эвакуации экипаж судна под флагом Панамы, находящегося в районе Керченского пролива, в связи с отравлением моряков и смертью одного из них, сообщает ТАСС.

Судно с отравившимися моряками отбуксируют в порт Кавказ для эвакуации людей.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что эвакуация на спасательное судно оказалась невозможной из-за погодных условий.

"Решено на борт буксира не передавать, так как в море это небезопасно: сильная волна высотой до 3 м и сильный ветер. Решено перегнать судно в порт Кавказ и поставить к причалу", - сказал Алексей Кравченко.

Он уточнил, что по предварительным данным, на борту находятся восемь человек, предположительно, это граждане Турции.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что специалисты ведомства пока не могут подняться на борт судна, чтобы взять пробы, из-за погодных условий. "Рассматривается несколько версий. Пищевое отравление под вопросом", - сообщили в пресс-службе управления.

После прибытия судна в порт и эвакуации людей будет организована проверка следственными органами.-0-