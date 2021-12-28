В Киеве и Киевской области в канун Нового года планируют отключение электричества

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве и Киевской области с 28 декабря по 31 декабря будут плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях. Об этом сообщается на сайте корпорации "ДТЭК".

Согласно списку адресов, без электричества останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений в различных районах столицы и области. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00.

"Плановые отключения - это самый эффективный способ проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей. Благодаря этому значительно уменьшается аварийность сетей", - пояснили в ДТЭК.-0-