В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с воспламеняющимся веществом

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус, в результате пассажирка получила травмы и госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
"В полицию Киева поступило сообщение, что на улице Драйзера горит троллейбус. По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и врачи", - сообщается в пресс-релизе.
По предварительным данным, мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. В результате инцидента пострадала пассажирка, которую медики госпитализировали в больницу.
Злоумышленник задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.-0-