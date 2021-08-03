В Киеве найден мертвым глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов

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3 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве в парке нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова, который являлся главой общественной организации "Белорусский дом в Украине".
В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что Виталий Шишов исчез 2 августа. "Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его жительства", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что Виталий Шишов вышел на пробежку и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).-0-