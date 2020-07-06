В Киеве ослабили карантинные ограничения

6 июля, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, время работы развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий в столице остается ограниченным до 22 часов.

Ранее сообщалось, что 1 июля столичная власть приняла решение об усилении противоэпидемических мер в Киеве. Было ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) до 22.00, а также ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера.

Согласно решению правительства, в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

По данным на 6 июля, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 543 новых случая COVID-19. Всего в Украине лабораторно подтверждено 49 043 случая заболевания.-0-