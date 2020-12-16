В Киеве продолжается протест предпринимателей

16 декабря, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. На майдане Незалежности в Киеве около 500 частных предпринимателей протестуют против карантинных ограничений из-за коронавируса.

Митингующие установили на площади несколько палаток. Рядом находятся правоохранители. Ситуация пока спокойная.

Представители движения SaveФОП проводят акции под стенами Верховной рады и в центре Киева с начала декабря. Они требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января. 15 декабря митингующие начали акцию протеста под стенами Верховной рады, затем они направились к офису президента, где зажгли фаеры. После они пытались установить палатки на майдане Незалежности. Для разгона демонстрантов полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате столкновений между участниками акции и полицией пострадали около 40 правоохранителей. Открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.-0-