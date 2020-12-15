В Киеве проходит масштабная акция протеста предпринимателей

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве у здания Верховной рады проходит масштабная акция протеста с участием предпринимателей, сообщает РБК-Украина.
Протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января.
Организаторы акции также анонсировали сегодня демонстрации возле других органов государственной власти в центре столицы.
Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме, перекрыты несколько улиц в центре города.-0-