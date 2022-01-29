В Кишиневе прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в центре Кишинева прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы, передает ТАСС.

Несколько сотен активистов оппозиционной партии "Гражданский конгресс" прошли по главному проспекту столицы Молдовы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "Энергомор стоп". Также активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства.

В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике разрешило поставщикам увеличить тарифы на газ и отопление, которые будут применяться с 1 января 2022 года.

Так, стоимость газа для бытовых потребителей с учетом налога была увеличена с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8). Услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с 1689 до 2169 леев (с $94 до $121) за Гкал без учета налога. Цена бензина марки A-95 превысила 23 лея ($1,2), а стоимость дизтоплива вплотную приблизилась к 20 леям ($1,1).-0-