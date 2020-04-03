В Китае 4 апреля объявлено днем траура по жертвам коронавируса

3 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В традиционный китайский День поминовения усопших 4 апреля в КНР будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19 и всех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания. Об этом заявил Госсовет КНР.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

4 апреля ровно в 10.00 по местному времени китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием. В знак скорби прозвучат сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов.

По последним данным, в Китае насчитывается более 81 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, свыше 3,3 тыс. человек скончались от заболевания.-0-