В Китае из-за наводнений в зоне бедствия оказались более 113 тыс. человек

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 113 тыс. человек оказались в зоне бедствия в провинции Шэньси на северо-западе Китая в результате наводнений, которые были вызваны проливными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По сведениям СМИ, сложная ситуация сложилась в районе города Анькан, где выпало около 172 мм осадков. Как уточнили местные власти, проводится массовая эвакуация жителей: в общей сложности пришлось переместить около 24 тыс. человек.

Правительство КНР еще не оценило масштаб ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Согласно данным полиции, пострадали некоторые объекты инфраструктуры и посевные площади. Как прогнозируют китайские метеорологи, во вторник в этом регионе по-прежнему ожидаются сильные дожди.-0-