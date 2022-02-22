В Китае из-за низких температур пострадали около 30 тыс. человек

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. человек пострадали в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая из-за низких температур, сообщает Синьхуа.

Непогода обрушилась на регион 18 февраля. С этого момента в большей части Гуанси-Чжуанского автономного района стояла дождливая погода. В некоторых горных районах наблюдался гололед на дорогах и шел мокрый снег.

Площадь пострадавших сельхозугодий в регионе превысила 196 га, из которых примерно 7 га были полностью уничтожены. В девяти городах и 23 районах уездного уровня Гуанси-Чжуанского автономного района общий прямой экономический ущерб, вызванный аномальной погодой, составил более 25,8 млн юаней, что эквивалентно $4 млн.-0-