В мире В Китае из-за оползня число погибших увеличилось до 9, пропавшими числятся 35 человек AP Фото 22 августа, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. Число погибших увеличилось до девяти, еще 35 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней и оползней в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили местные власти. Стихия затронула также уезд Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цзянском автономном округе, а также уезд Вэньчунь. По данным бюро по ЧС провинции Сычуань, более 100 тыс. человек нуждаются в эвакуации и оказании неотложной помощи. Селевые потоки, вызванные проливными дождями, повредили около 900 домов, водохранилища и плотины, 20 крупных и средних предприятий. Стихия также разрушила систему трубопроводов протяженностью более 115 км, в результате чего было нарушено обслуживание питьевой водой более 58 тыс. человек. Поисково-спасательные работы еще продолжаются.-0-

