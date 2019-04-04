В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли 7 человек

4 апреля, Куньмин /БЕЛТА - Синьхуа/. В юго-западной провинции Китая Юньнань в результате взрыва в строящемся автомобильном туннеле погибли 7 человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили местные власти.
Инцидент произошел в уезде Вэйсинь на строящемся участке скоростной дороги, соединяющей город Ибинь в провинции Сычуань и город Бицзе в соседней провинции Гуйчжоу.
Предположительно, причиной взрыва стала высокая концентрация газа внутри тоннеля.-0-
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