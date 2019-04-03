В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы, есть жертвы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два ученика погибли и двое получили ранения в результате ножевого нападения мужчины в начальной школе в Хунане на юге Китая. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post .

Инцидент произошел сегодня около 7 утра по местному времени в округе Нинъюань. Раненые ученики доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что подозреваемый в нападении задержан, это 31-летний мужчина по фамилии Чжэн. Ведется расследование. Мотивы нападавшего не сообщаются.-0-