В Китае пациент лечился от COVID-19 семь месяцев

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае пациента излечили от COVID-19 за семь месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пациента выписали из больницы Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге КНР. 62-летнего мужчину госпитализировали в конце января после заражения коронавирусом. Из-за ухудшения состояния здоровья 9 февраля врачи подключили его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) для насыщения крови кислородом.

У мужчины были также фоновые заболевания, которые осложняли процесс лечения, - ожирение, гипертония и проблемы с дыханием. Его отключили от аппарата ЭКМО только 29 мая, спустя 111 дней, после появления признаков восстановления организма.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,16% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85 тыс., за последние семь дней выявлено 109 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила примерно 6,4% в сутки).-0-