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15 апреля 2020, 08:07

В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты

Фото novostinauki.ru
Фото novostinauki.ru

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек оказались под завалами в результате обрушения угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел 14 апреля днем на шахте компании Datong Coal Mine Group. В результате 13 горняков оказались под завалами. Восемь из них самостоятельно выбрались наружу. Этой ночью спасателям удалось установить связь с пятью рабочими под завалами.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Предварительно причиной инцидента стало обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.-0-

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