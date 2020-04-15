В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек оказались под завалами в результате обрушения угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел 14 апреля днем на шахте компании Datong Coal Mine Group. В результате 13 горняков оказались под завалами. Восемь из них самостоятельно выбрались наружу. Этой ночью спасателям удалось установить связь с пятью рабочими под завалами.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Предварительно причиной инцидента стало обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.-0-