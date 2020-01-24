В Китае пневмонией нового типа заболели уже 900 человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 900. В Пекине диагноз подтвержден у 36 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг распространения вируса.

К настоящему времени от заболевания скончались 26 человек. Сейчас во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района, диагностированы случаи заболевания. Для контроля его распространения транспортное сообщение приостановлено в 13 городах КНР.

Высший уровень реагирования объявлен в Пекине (население около 22 млн человек), Шанхае (число жителей превышает 24 млн), а также во всей провинции Хубэй (население порядка 59 млн), где находится город Ухань, в котором произошла вспышка пневмонии нового типа.-0-

В Пекине из-за коронавируса объявлен высший уровень угрозы здоровью В городе уже закрыты крупные культурные учреждения, отменены публичные мероприятия по случаю праздника Весны - Нового года по восточному календарю. По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.