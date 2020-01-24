В Китае пневмонией нового типа заболели уже 900 человек

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:46 Госдепартамент США анонсировал визит Помпео в Беларусь Политика
20:42 Белоруска Мария Шканова не смогла завершить вторую попытку на этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту Спорт
20:28 Белорусский дзюдоист Юсуп Бекмурзаев выбыл из медальной гонки турнира серии Гран-при в Израиле Спорт
20:14 Мюзикл-притчу о любви ставят в Театре эстрады Афиша
19:45 Мозырский НПЗ не планирует остановку производства Экономика
19:39 Определено расписание товарищеских матчей хоккейной сборной Беларуси накануне ЧМ-2020 Спорт
19:32 В Китае пневмонией нового типа заболели уже 900 человек В мире
19:20 Пропавшую 15-летнюю школьницу из Сморгони нашли в Дзержинске Происшествия
19:13 "БелВитунифарм" за два года увеличил экспорт более чем в 3 раза Регионы
19:05 МЧС проведет практический тренинг для волонтеров и специалистов Красного Креста Общество
19:02 Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Калейдоскоп
18:33 Концерт к Международному дню памяти жертв холокоста состоится 26 января в Белгосфилармонии Культура
18:27 При разводе с 1 июля будут в обязательном порядке предлагать примириться с помощью медиатора Общество
18:26 Команда БГУ вышла в Высшую лигу КВН Общество
18:16 В Минске суд вынес приговор по делу об инсценировках ДТП ради страховки Происшествия
18:09 Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитам Экономика
18:03 Немка Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке Спорт
18:01 Выпуском органической продукции в Беларуси занимаются 29 производителей Экономика
17:56 В Минске слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в колодце Происшествия
17:54 Первый из партии новейших перронных автобусов МАЗ прибыл в аэропорт Борисполь Экономика
17:41 Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прошла в произвольную программу ЧЕ Спорт
17:33 Новый образовательный проект ПВТ поможет школьникам создать гаджеты Технологии
17:24 Белорусскую сельхозтехнику представили на выставке в Венгрии Экономика
17:09 Исаченко примет участие в мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима Общество
17:08 В Беларуси в 2019 году построено более 4 млн кв.м жилья Экономика
17:06 В Могилеве солдаты устроили для детей праздник в честь Дня инженерных войск Регионы
16:57 Определены финалисты отборочного тура международных конкурсов "Славянского базара в Витебске" Культура
16:44 Обеспечите жизнь детям и внукам - Лукашенко призвал граждан развивать частные подворья на селе Президент
16:34 ГАИ Минска усиливает контроль за неправомерной парковкой авто у переходов Регионы
16:34 Стрельба в ФРГ: погибли 6 человек В мире
Все новости
Все новости
В мире
24 января 2020, 19:32

В Китае пневмонией нового типа заболели уже 900 человек

Фото Синьхуа-БЕЛТА
Фото Синьхуа-БЕЛТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 900. В Пекине диагноз подтвержден у 36 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг распространения вируса.

К настоящему времени от заболевания скончались 26 человек. Сейчас во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района, диагностированы случаи заболевания. Для контроля его распространения транспортное сообщение приостановлено в 13 городах КНР.

Высший уровень реагирования объявлен в Пекине (население около 22 млн человек), Шанхае (число жителей превышает 24 млн), а также во всей провинции Хубэй (население порядка 59 млн), где находится город Ухань, в котором произошла вспышка пневмонии нового типа.-0-

В Пекине из-за коронавируса объявлен высший уровень угрозы здоровьюВ Пекине из-за коронавируса объявлен высший уровень угрозы здоровью
В городе уже закрыты крупные культурные учреждения, отменены публичные мероприятия по случаю праздника Весны - Нового года по восточному календарю. По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни Китай смерть
Новости рубрики В мире
Фото dpa/Carsten Rehder/dpa/Symbolbild Стрельба в ФРГ: погибли 6 человек
Фото из архива В Каталонии объявлен траур по погибшим при шторме "Глория"
Питер Салама. Фото из Twitter-аккаунта ВОЗ Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама
Фото Pixabay Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Таджикистане
Фото ТАСС В Пекине из-за коронавируса объявлен высший уровень угрозы здоровью
Помощники президента РФ Максим Орешкин и Владимир Мединский. Фото ТАСС Путин назначил на новые должности Козака, Орешкина и Мединского
Главное
Александр Лукашенко "Это не блеф" - Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти
Лукашенко требует надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами
Прогноз до 2040 года - Шумилин о перспективах развития науки и международном сотрудничестве
В столице расцветет сакура: старт продаж дома "Токио" в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси
Беларусь и Великобритания настроены плодотворно развивать сотрудничество по всем направлениям
Отличный вкус, крутая упаковка и сюрприз внутри: "Динамо-Минск" и "Лидкон" выпустили кукурузные палочки
Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитам
Мозырский НПЗ не планирует остановку производства
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января встретится с журналистами в пресс-центре БЕЛТА
Экспериментальное производство электротранспорта планируется создать в Беларуси в 2020 году
Определены финалисты отборочного тура международных конкурсов "Славянского базара в Витебске"
До +6°С ожидается в Беларуси 25 января
Андрейченко вместе с мировыми лидерами возложил венок в мемориале истории холокоста в Иерусалиме
Ковальчук: ЧЕ по индор-хоккею придаст новый импульс развитию этого вида спорта в Беларуси
ФОТОФАКТ: Свыше 140 разработок и технологий представила НАН на выставке ко Дню белорусской науки
Белорусские медики в первую очередь исключили у приехавшей из Китая девушки пневмонию
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.