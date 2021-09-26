В Китае после схода оползня более 10 человек пропали без вести

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 жителей провинции Сычуань на юго-западе КНР пропали без вести в результате схода оползня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, чрезвычайное происшествие произошло на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Смещение грунта и горной породы, как уточняется, произошло из-за проливных дождей в этом регионе.

Власти приступили к проведению спасательных работ, мобилизовав ресурсы провинции. Для обеспечения безопасности правоохранительные органы перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.-0-