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В Китае при обрушении крыши бара пострадали 86 человек

В мире 20.05.2019 | 10:29
Скриншот из видео 5-tv.ru
Скриншот из видео 5-tv.ru

20 мая, Наньнин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае в городском округе Байсэ при обрушении крыши бара погибли 2 человека, еще 86 пострадали.

Один пострадавший в критическом состоянии, еще 13 в тяжелом. 58 пострадавших находятся под наблюдением врачей, 14 уже отпущены домой.

На месте происшествия работают 260 человек из местной полиции и пожарной службы.

Обрушение крыши произошло в баре ночью около 1.00 по местному времени. Устанавливаются причины происшествия.-0-

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Теги
Китай, происшествия, травматизм
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