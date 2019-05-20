В Китае при обрушении крыши бара пострадали 86 человек

20 мая, Наньнин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае в городском округе Байсэ при обрушении крыши бара погибли 2 человека, еще 86 пострадали.

Один пострадавший в критическом состоянии, еще 13 в тяжелом. 58 пострадавших находятся под наблюдением врачей, 14 уже отпущены домой.

На месте происшествия работают 260 человек из местной полиции и пожарной службы.

Обрушение крыши произошло в баре ночью около 1.00 по местному времени. Устанавливаются причины происшествия.-0-