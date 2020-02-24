В Китае разработана вакцина против коронавируса

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Уже разработана вакцина, предварительно, позволяющая сформировать иммунитет, ее необходимо доработать и протестировать дополнительно, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, сообщает ТАСС.

"В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией, - сказал посол. - Кроме центра эпидемии (в провинции Ухань), в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже - где-то в течение марта".

По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина уже успела продемонстрировать эффективность, однако требуются дополнительные испытания. "Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса - это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки", - пояснил Чжан Ханьхуэй.

Эффективность лечения коронавирусной инфекции с помощью китайской медицины составляет более 85%, отметил посол. По его словам, во всех случаях применения ее методов на ранних этапах заболевания у пациентов отсутствовали осложнения. "Ежедневно сейчас более 2 тыс. вылечившихся человек, - сказал Чжан Ханьхуэй. - А новых случаев заражения инфекцией в день несколько сотен".

По словам главы китайского диппредставительства, значительно снизилась смертность от заболевания, в провинции Хубэй она сейчас составляет менее 3%, а в других провинциях - 0,55% от числа заболевших. "Общие показатели смертности от заболевания значительно ниже, чем от обычного гриппа", - резюмировал дипломат.

По данным посла, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 595, выздоровели 24 539 человек.

Дипломат отметил, что Китай развертывает широкое сотрудничество с международным сообществом для борьбы с распространением коронавируса. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения направила в страну делегацию для изучения нового вируса.-0-