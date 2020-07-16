В Китае снова объявили "синее" предупреждение из-за ливней

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный метеорологический центр Китая 16 июля вновь обновил "синее" предупреждение в связи с непрекращающимися ливнями на обширной территории страны, сообщает Синьхуа.
С полудня 16 до полудня 17 июля в некоторых районах провинций Сычуань, Шэньси, Хэнань, Хубэй, Хунань, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян и Юньнань, а также города Чунцин ожидаются сильные дожди и грозы, сообщили в НМЦ, предупредив, что в некоторых районах Чунцина и провинции Хубэй ожидается выпадение до 180 мм осадков за сутки.
В некоторых из указанных регионов количество осадков, которые будут сопровождаться грозами и сильными ветрами, будет достигать 60 мм в час.
В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой уровень опасности в порядке возрастания обозначается синим, желтым, оранжевым и красным цветами.
Начиная с июня этого года непрекращающиеся ливни обрушились на значительную часть южных районов Китая, в результате чего уровень воды во многих реках превысил опасную отметку.-0-