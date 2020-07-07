В Китае в едином госэкзамене приняли участие рекордные 10,7 млн учащихся

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в едином государственном экзамене приняли участие рекордные 10,7 млн учащихся. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Число абитуриентов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 400 тыс. человек. Власти подготовили около 400 тыс. аудиторий, для контроля за процессом сдачи экзаменов привлечены около 945 тыс. преподавателей и инспекторов.

С 2009 по 2019 год количество абитуриентов в Китае ежегодно находилось на уровне 9 млн человек. Предыдущий исторический рекорд был установлен в 2008 году, когда заявки на участие в экзамене подали 10,5 млн школьников.

Гаокао - единый госэкзамен, который состоит из трех обязательных предметов: китайский и иностранный язык, математика, а также включает дисциплины по выбору. По результатам испытаний осуществляется набор в университеты.-0-