В Китае выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, сообщает ТАСС. Как следует из документа, в Китай прибыли 2586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо, и 2415 представителей других заинтересованных сторон. В результате тестирования выявлены 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. Среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено. В заявлении сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 - при тестировании в так называемых пузырях - строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!