В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае выписаны из больниц 94% людей, заразившихся коронавирусом COVID-19. Такие данные представлены в отчете Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает Синьхуа.

По данным на 3 апреля, в общей сложности 76751 пациент выписался из больниц после выздоровления от коронавируса, говорится в ежедневном отчете комитета.

Всего в стране было зарегистрировано в общей сложности 81639 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3326 человек скончались от этой болезни.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае пандемией и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-