В Китае за пять дней построили временную больницу на 1,5 тыс. палат для заразившихся COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство временной больницы на 1,5 тыс. палат для больных коронавирусом было завершено за пять дней в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает Синьхуа.
Строительство объекта началось 10 января после того, как в городе было зарегистрировано увеличение случаев заболевания коронавирусом.
В шести местах города Наньгун планируется срочное строительство больницы на 6,5 тыс. палат. Площадь каждой комнаты будет 18 квадратных метров. Все они будут оборудованы кроватью, электронагревателем, унитазом и раковиной. Также предоставляется Wi-Fi.
Аналогичный центр на 3 тыс. пациентов строится в столице провинции Шицзячжуан.-0-