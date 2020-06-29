В Китае заявили об успешном тестировании вакцины от COVID-19

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская корпорация Sinopharm CNBG заявила об успешных результатах предварительного тестирования своей вакцины от COVID-19 на людях, сообщает китайская газета Global Times.

Представители компании заявили, что у всех 1120 добровольцев в ходе первой и второй фазы клинических испытаний в крови были обнаружены антитела к COVID-19. Вакцина доказала свою эффективность и безопасность, говорится в заявлении Sinopharm CNBG.

На прошлой неделе компания совместно с ОАЭ начала третью фазу испытаний вакцины. Эксперты Sinopharm CNBG заявили, что если испытания на людях пройдут хорошо за рубежом, вакцина может быть утверждена для продажи в конце октября.

Корпорация уже расширяет производственные мощности для вакцин от COVID-19. Согласно сообщениям СМИ, один завод в Пекине и один в Ухане могут производить как минимум 200 млн доз в год.

Газета отмечает, что три из четырех вакцин против COVID-19, разработанных в Китае, вызвали положительный иммунный ответ во время клинических испытаний I и II фазы, что свидетельствует о значительном прогрессе китайских ученых в исследованиях и разработках данного типа вакцин.-0-