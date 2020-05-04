В китайской провинции Хубэй 30 дней подряд нет новых случаев заражения COVID-19

4 мая, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Хубэй в течение 30 дней не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в провинциальном комитете по делам здравоохранения.

Отмечается также, что в провинции Хубэй за пределами города Ухань не было выявлено новых подтвержденных случаев заражения 60 дней подряд. К вечеру 3 апреля в провинции не было ни одного пациента с COVID-19, находящегося на лечении.

Власти Хубэй с 2 мая снизили уровень экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию с первого до второго.-0-