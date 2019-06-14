В китайской провинции Юньнань из-за засухи более 2 млн человек остались без воды

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильной засухи в южной китайской провинции Юньнань от недостатка воды страдают более 2 млн местных жителей. Об этом сообщает китайская газета China Daily .

Местное водохранилище Хэйнигоу вблизи города Сяобайху, которое в обычное время вмещает 600 тыс. куб.м воды, из-за жары полностью высохло. Согласно официальным данным, засуха затронула территорию площадью свыше 1 млн га.

В настоящий момент власти предпринимают все возможное, чтобы обеспечить население региона питьевой водой, а также минимизировать экономический ущерб для сельского хозяйства.-0-

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