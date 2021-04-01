В КНДР не выявили ни одного случая COVID-19

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики КНДР с начала пандемии провели 21,6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, каждый из которых оказался отрицательным. Об этом проинформировал южнокорейский телеканал YTN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Как отмечается, в КНДР по-прежнему нет ни одного случая заражения. Также указано, что в течение недели с 12 по 18 марта 753 человека прошли тестирование на COVID-19. Симптомы, похожие на грипп или ОРВИ, были у 131 из них.

КНДР полностью закрыла свои границы с января прошлого года, чтобы предотвратить попадание в страну коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в рамках международного механизма COVAX КНДР будет выделено 1,99 млн доз вакцины от COVID-19, из которых 1,7 млн планируется поставить уже к маю.-0-