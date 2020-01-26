В КНР коронавирусом заразились уже более 2 тыс. человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пневмания, вызванная коронавирусом нового типа, продолжает свое распространение: число заболевших в Китае достигло 2002 человек, сообщает ТАСС.

Исходя из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, заболевание привело к смерти 56 человек.

Кроме того, заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, но пока их диагноз не подтвержден.

Более половины случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, где находится очаг распространения заболевания. Больше сотни заразившихся зарегистрировано в провинции Чжэцзян, немногим менее - в провинциях Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).-0-