ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:26 В Колумбии нашли и уничтожили два беспилотника со взрывчаткой В мире
18.09.19
18.09.19 23:59 В Испании разбился военный самолет - погибли два человека В мире
18.09.19 23:23 В Стамбуле загорелась фабрика полиэстера В мире
18.09.19 22:55 В Москве полицейский стрелял в коллег В мире
18.09.19 22:24 ФОТОФАКТ: Тыкву весом 450 кг выставят на обозрение в агротуристическом комплексе "Коробчицы" Регионы
18.09.19 22:23 Футболистки сборной Беларуси (U-17) разгромно проиграли француженкам в матче отборочного раунда чемпионата Европы Спорт
18.09.19 22:08 Белоруски занимают 2-е место в командном турнире на ЧМ по художественной гимнастике в Баку Спорт
18.09.19 21:58 Строительство нового азотного комплекса в "Гродно Азот" планируют начать в 2020 году Регионы
18.09.19 21:52 Новый проект в области борьбы с изменением климата реализуют в Беларуси Общество
18.09.19 21:36 Минское "Динамо" обыграло "Амур" в чемпионате КХЛ, добыв победу за 3 секунды до конца овертайма Спорт
18.09.19 21:28 Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом Политика
18.09.19 21:20 США планируют ввести значительные санкции против Ирана В мире
18.09.19 21:05 Белорусская делегация примет участие в генассамблее Международной организации по стандартизации Экономика
18.09.19 20:14 Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве В мире
18.09.19 20:12 В Минске начался суд по делу о коррупции при закупках металлопродукции и средств защиты Происшествия
18.09.19 20:02 Выставка конструктивной скульптуры открылась в Минске Культура
18.09.19 19:45 Мужчина заблокировал движение на мосту в Киеве и угрожал взрывом В мире
18.09.19 19:31 Украинца с марихуаной задержали в пункте пропуска "Новая Гута" Происшествия
18.09.19 19:29 Юлия Асаенок заняла 14-е место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе Спорт
18.09.19 19:17 Сайдик о согласовании формулы Штайнмайера: ТКГ работает по принципу консенсуса Политика
18.09.19 19:08 Беларусь и Азербайджан развивают взаимодействие в сфере безопасности Политика
18.09.19 19:08 Металлическая балка упала на электросварщика на заводе в Слуцке Происшествия
18.09.19 18:58 Вырученные на аукционе деньги от продажи доменных имен будут перечислять в детдома Президент
18.09.19 18:54 Предприятия легпрома Беларуси и Узбекистана планируют расширять сотрудничество Экономика
18.09.19 18:48 Украина и Россия продолжают обсуждать обмен удерживаемыми лицами Политика
18.09.19 18:42 The Offspring впервые дают концерт в виртуальном ангаре World of Tanks Технологии
18.09.19 18:38 Волейболистки "Минчанки" одолели на тай-брейке "Уфимочку", добившись второй победы на предварительном этапе Кубка России Спорт
18.09.19 18:34 Беларусь и Китай обсудили подготовку комплексной дорожной карты совместных действий Политика
18.09.19 18:23 Семейный капитал в $10 тыс. предоставят при рождении третьего ребенка до конца 2019 года Общество
18.09.19 17:59 Международные эксперты отмечают высокий научный потенциал Беларуси в дисплейных технологиях Общество
Все новости
Все новости
В мире
19 сентября 2019, 00:26

В Колумбии нашли и уничтожили два беспилотника со взрывчаткой

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Вооруженных сил Колумбии обнаружили и уничтожили два беспилотника, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел 18 сентября во второй половине дня в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Благодаря разведке представителям колумбийской армии удалось найти в джунглях два беспилотника с 300 г взрывчатки на каждом. Оба дрона были уничтожены.

Начато расследование. Отмечается, что в этом департаменте активно действуют преступные организации и повстанческие группировки.-0-

Теги
беспилотники Колумбия
Новости рубрики В мире
Фото Twitter В Испании разбился военный самолет - погибли два человека
Фото A Haber Haberin Sitesi В Стамбуле загорелась фабрика полиэстера
Фото ТАСС В Москве полицейский стрелял в коллег
Дональд Трамп. Фото Reuters США планируют ввести значительные санкции против Ирана
Фото УКРИНФОРМ Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Фото УКРИНФОРМ Мужчина заблокировал движение на мосту в Киеве и угрожал взрывом
Главное
Фото из архива Лукашенко продлил действие программы семейного капитала на 2020-2024 годы
Стандарты МАГАТЭ находятся в приоритете при строительстве БелАЭС - Михадюк
ЕС готовит для Беларуси новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив
Всемирный день оперы отметят в Минске выступлением звезд оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
Топ-новости
Беларусь проведет с Уругваем переговоры по проекту соглашения о взаимной отмене виз
Семейный капитал в $10 тыс. предоставят при рождении третьего ребенка до конца 2019 года
Вырученные на аукционе деньги от продажи доменных имен будут перечислять в детдома
МАГАТЭ продолжит тесное сотрудничество с Беларусью - замгендиректора агентства
Инновационный финансовый сервис появился на белорусском рынке
Минское "Динамо" обыграло "Амур" в чемпионате КХЛ, добыв победу за 3 секунды до конца овертайма
Шпулер: для "Штадлер Минск" очень важен заказ столичного метрополитена
Завершилась активная фаза учения "Щит Союза-2019"
Пресс-конференция об энергоэффективности многоквартирных жилых домов пройдет в БЕЛТА 19 сентября
ЕБРР предоставит "Райффайзен-Лизинг" кредит на 15 млн евро для поддержки МСП
В Минске нет плохой воды - комментарий
МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги
Олимпийский канал посвятил сюжет белорусской гимнастке Екатерине Галкиной
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.