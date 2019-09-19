В Колумбии нашли и уничтожили два беспилотника со взрывчаткой

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Вооруженных сил Колумбии обнаружили и уничтожили два беспилотника, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщила газета
По ее данным, инцидент произошел 18 сентября во второй половине дня в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Благодаря разведке представителям колумбийской армии удалось найти в джунглях два беспилотника с 300 г взрывчатки на каждом. Оба дрона были уничтожены.
Начато расследование. Отмечается, что в этом департаменте активно действуют преступные организации и повстанческие группировки.-0-